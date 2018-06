Índia prende 22 após ataque que matou 29 muçulmanos A polícia da Índia informou neste sábado que prendeu 22 pessoas por ajudar rebeldes separatistas acusados de matar 29 muçulmanos no nordeste do país, no pior episódio de violência étnica em dois anos. As autoridades convocaram o Exército para restaurar a ordem no Estado de Assam e impuseram um toque de recolher por período indeterminado.