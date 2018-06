Índia prende homem associado com ataque a embaixadas de Israel

Foi a primeira prisão relacionada ao ataque, que aconteceu no dia 13 de fevereiro, o qual Israel culpou o Irã. A esposa de um diplomata, o motorista e outras duas pessoas ficaram feridas, e a explosão coincidiu com um ataque a outra embaixada israelense em Tbilisi, na Geórgia.

O jornalista freelancer, Mohammed Kazmi, foi preso em um bairro na região sul da capital Nova Délhi, na terça-feira à noite, e acusado de conspiração criminosa, afirmou o porta-voz da polícia da capital, Rajan Bhagat.

O canal de notícias NDTV relatou que Kazmi estava em contato com um dos responsáveis pelo ataque. Ele não estava diretamente envolvido com o incidente, em que um motoqueiro colocou uma bomba no carro e a acionou em seguida.

No mês passado, Israel acusou o arqui-inimigo Irã e seu aliado libanês Hezbollah de estarem por trás dos dois ataques com bomba que miravam funcionários das embaixadas israelenses na Índia e na Geórgia.

O governo do Irã negou envolvimento com os atentados que aumentaram as tensões entre os dois países já em conflito por causa do programa nuclear iraniano e acusou Israel de ter realizado os ataques.

(Reportagem de Suchitra Mohanty e Annie Banerji)