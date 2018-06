Índia publica primeiras imagens de seu satélite em Marte

A agência espacial da Índia publicou nesta quinta-feira uma imagem borrada da superfície de Marte na qual é possível ver diversas crateras gigantes. A fotografia foi tirada pela primeira espaçonave interplanetária lançada pelo país, após o módulo entrar na órbita em torno do planeta.

A Missão Orbital Marciana, apelidada de MOM, registrou a foto a uma altura de 7,3 mil quilômetros da superfície de Marte, segundo a Organização Indiana de Pesquisa Espacial. Os dados da imagem levaram 12 minutos para chegarem até a terra.

Os cientistas da agência espacial publicaram a fotografia após levá-la a Nova Délhi para mostrá-la ao primeiro-ministro Narendra Modi, que passou a manhã da quarta-feira no centro de comando da organização, assistindo às últimas manobras do satélite para entrar na órbita de Marte.

A espaçonave vai passar os próximos seis meses em uma órbita elíptica em torno do planeta para coletar informações científicas sobre a atmosfera. O trajeto permite que o módulo se aproxime a 365 quilômetros da superfície de Marte e se afaste até 80 mil quilômetros.

A Índia ficou exultante com o sucesso da missão. Os jornais indianos publicaram grandes reportagens, com direito a manchetes de primeira página. Museus abriram exibições educacionais especiais sobre o lançamento. Celebridades e políticos do país elogiaram o feito raro, apenas alcançado pelos Estados Unidos, pela ex-União Soviética e pela Agência Espacial Europeia. Fonte: Associated Press.