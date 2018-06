Índia: queda de avião de carga mata cinco tripulantes

Equipes da Força Aérea, da polícia e dos Bombeiros já chegaram ao local da queda, perto da aldeia de Karauli, no Estado de Madhya. A caixa-preta da aeronave foi recuperada e uma investigação foi aberta para desvendar a causa do acidente.

O chefe da Força Aérea indiana, marechal do ar Arup Raha, disse que o avião vinha sendo usado em situações difíceis ao longo dos últimos três anos, como para resgatar pessoas em enchentes no pé do Himalaia ou pousar em terreno inóspito na fronteira entre Índia e China. Os aviões foram comprados há três anos da empresa norte-americana Lockheed-Martin. Ao todo, o governo indiano havia adquirido seis C-130J, a um custo de US$ 1,1 bilhão. Fonte: Associated Press.