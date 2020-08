Índia registra recorde diário de casos e ultrapassa 2 milhões de infectados pelo novo coronavírus

A Índia, país mais afetado pela pandemia do novo coronavírus na Ásia, registrou nesta sexta-feira, 7, recorde diário de novos casos e ultrapassou a marca de 2 milhões de infectados.

O país se tornou a terceira nação a atingir 2 milhões de casos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Brasil.

Com o vírus sendo disseminado por cidades do interior e áreas rurais, especialistas dizem que a epidemia na Índia só deve atingir o pico daqui a alguns meses, pressionando ainda mais o sistema de saúde já sobrecarregado.

As autoridades precisam lidar com múltiplos surtos em várias regiões do país de 1.3 bilhão de habitantes.

“Um país do tamanho da Índia tem múltiplas epidemias em diferentes fases”, disse Rajib Dasgupta, chefe do Centro de Medicina Social e Saúde Comunitária da universidade Jawaharlal Nehru de Nova Délhi.

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira 62.538 novos casos, elevando o total de infecções no país a 2.03 milhões.

A Índia tem registrado uma média de 50 mil novos casos por dia desde junho, mas especialistas dizem que a capacidade de testagem de 16,035 por milhão de habitantes é muito baixa.

Mesmo assim, o governo manteve uma taxa de mortalidade relativamente baixa, em torno de 2%, com 41.585 mortes até o momento. Esse número é provavelmente maior, considerando que apenas os óbitos de pessoas testadas para o vírus são contabilizados./REUTERS