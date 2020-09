Índia registra recorde mundial de novos casos diários de covid-19

MUMBAI - A Índia registrou neste sábado, 5, o novo recorde global de casos diários do novo coronavírus, com 86.432 novas infecções. O país se tornou o terceiro a atingir a marca de 4 milhões de casos, ao lado apenas dos Estados Unidos e do Brasil.

O registro acontece apenas 13 dias desde que o país chegou aos 3 milhões de casos confirmados, acelerando consideravelmente a velocidade média de 100 dias que o país levou para registrar os três primeiros milhões.

A capital, Nova Délhi, e grandes estados como Maharashtra e Karnataka registraram aumento no número de casos.

A Índia tem registrado o maior número de casos diários no mundo por quase um mês, enquanto o governo pressiona pela reabertura de comércios para incentivar a economia do país.

Mais de 1000 óbitos foram registrados na Índia neste sábado, chegando a um total de 69.561 desde o início da pandemia./REUTERS