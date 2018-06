Índia rejeita projeto de bauxita da Vedanta Resources A Índia rejeitou um projeto da Vedanta Resources de extrair bauxita na região de Niyamgiri Hills, no leste do país, informou neste domingo o ministro do Meio Ambiente, Veerappa Moily. O governo decidiu rejeitar o plano após queixas da população local, que considera a área sagrada.