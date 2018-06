Índia: Sobe para 12 número de mortos em atentado Pelo menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nas explosões de duas bicicletas-bomba ocorridas nesta quinta-feira em uma área movimentada da cidade de Hyderabad, disse um alto funcionário do governo indiano. Trata-se do pior atentado ocorrido no país em quase um ano e meio.