Índia tem dia intenso de votação e nacionalistas hindus ganham força A Índia atravessa nesta quinta-feira o dia mais intenso de sua imensa eleição geral com um quarto do eleitorado indiano, que chega a 850 milhões, indo às urnas durante uma semana em que o partido do Congresso no poder sofre novos golpes e a oposição nacionalista hindu contabiliza ganhos.