Índia ultrapassa 1 milhão de casos do novo coronavírus

NOVA DÉLHI - A Índia ultrapassou o marco de 1 milhão de casos do novo coronavírus nesta sexta-feira, 17. O gigante asiático agora é o terceiro país do mundo em número de infecções registradas, atrás apenas de Estados Unidos e Brasil.

Segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1,35 bilhão de habitantes, a Índia registrou 1.003.832 casos de covid-19 e 25.602 mortes pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Apenas nas últimas 24 horas foram confirmados cerca de 35 mil casos e 70 mortes.

Apesar disso, o número de óbitos por covid-19 no país permanece relativamente baixo em comparação aos países mais afetados, com 18 mortes por milhão de habitantes. Nos EUA, o país mais devastado pela pandemia, são 417 por milhão de habitantes, segundo levantamento da agência de notícias francesa AFP, com base em dados oficiais.

Autoridades locais tentam agora aumentar as restrições sanitárias e ordenar medidas de confinamento para conter a propagação da pandemia. Por iniciativa dos governos regionais, nas últimas semanas foram ordenadas medidas de reconfinamento e restrições sanitárias em todo país.

Os 125 milhões de habitantes do estado de Bihar, no norte do país, foram reconfinados na quinta-feira à meia-noite, no dia seguinte à aplicação de uma medida semelhante aos 13 milhões de habitantes de Bangalore, centro tecnológico localizado no sul indiano.

No final de março, o governo da Índia impôs um rígido confinamento que durou até o início de junho, quando foi levantado para revitalizar a economia, apesar do número de casos continuar subindo. Ainda assim, muitas das restrições permanecem em vigor./ AFP