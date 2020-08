Índia ultrapassa marca de 50 mil mortes por covid-19

NOVA DÉLHI - A Índia ultrapassou nesta segunda-feira, 17, a marca de 50 mil mortes em decorrência da covid-19. Nas últimas 24 horas, o país registrou 941 óbitos, elevando o total de mortes a 50.921.

Na semana passada, a Índia superou o Reino Unido em número de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, Brasil e México. O país tem mais de 2,6 milhões de casos confirmados do novo coronavírus.

Especialistas acreditam que o número real de infectados é maior que o registrado, devido a pouca quantidade de testes realizados no país.

O Ministério da Saúde da Índia afirmou neste domingo, 16, que a letalidade do vírus no país é "uma das mais baixas do mundo", abaixo de 2%.

"O amplo rastreamento e um tratamento eficaz mediante uma série de medidas contribuíram para a alta taxa de cura", disse o ministério em comunicado. No sábado, o primeiro-ministro, Narendra Modi, disse que a Índia está realizando testes de três possíveis vacinas e que seu governo está preparado para produzir grandes quantidades de doses caso alguma delas seja viável.

"Assim que tivermos o sinal verde dos nossos cientistas, começaremos a produção em massa da vacina. Temos feito todos os preparativos", afirmou Modi./AFP