Indiano ganha US$ 1 milhão em programa de televisão

Sua vitória lembra o roteiro do filme "Quem Quer Ser Um Milionário?", que venceu o Oscar de melhor filme em 2008, no qual o protagonista pobre vence o grande prêmio do programa.

Kumar e sua mulher choraram quando Amitabh Bachchan, apresentador do programa e lenda do cinema indiano, entregou a eles um cheque de 50 milhões de rupias (pouco mais de US$ 1 milhão) depois de o participante responder todas as perguntas corretamente.

"Você fez história. Sua coragem de determinação fez com que chegasse tão longe no programa", disse Bachchan.

"Estamos felizes, claro, mas estamos principalmente atordoados", disse Kumar à Associated Press.

Antes de Kumar participar do programa, que foi gravado na terça-feira e vai ao ar na próxima semana, ele ganhava US$ 120 por mês como funcionário do governo e complementava sua renda trabalhando como professor particular na pequena cidade de Motihari, no Estado de Bihar, leste do país.

Kumar, que é filho de um agricultor, disse aos telespectadores que sua família era tão pobre que não podia comprar uma televisão, o que fazia com que ele fosse à casa dos vizinhos para assistir ao programa. Ao ver que ele acertava todas as respostas, seus vizinhos o persuadiram a participar do programa.

A viagem ao estúdio de Mumbai, onde o programa é gravado, foi sua primeira viagem de avião e sua primeira visita a uma cidade grande, afirmou Kumar, que tem 26 anos.

Kumar tem planos modestos para o prêmio. Ele disse que vai usar parte do dinheiro para pagar um curso preparatório e, dessa forma prestar um concurso público que vai permitir que ele tenha uma carreira segura e de prestígio.

Ele disse também que vai comprar uma casa nova para sua mulher, pagar as dívidas de seus pais e dar a seus quatro irmãos dinheiro para que iniciem pequenos negócios.

O vencedor do prêmio também planeja construir uma biblioteca em Motihari para que as crianças de sua vila tenham acesso aos livros e ao conhecimento.

O programa começou em 2000, com um prêmio máximo de US$ 200 mil, que teve dois vencedores. O valor foi elevado para US$ 1 milhão no ano passado. As informações são da Associated Press.