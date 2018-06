Indiano preso amplia confissão e diz ter estuprado e matado 30 crianças

NOVA DÉLHI - O indiano Ravinder Kumar, detido pela polícia indiana, confessou nesta terça-feira, 21, "sem sinais de arrependimento" que estuprou e matou 30 crianças desde 2008, em vários locais do norte do país. O número revelado é dobro do que havia sido admitido inicialmente.

"Ele confessou que abusou e matou 30 crianças", disse Vikramjeet Singh, subcomissário da polícia de Nova Délhi que coordena a investigação.

Segundo o oficial, Kumar, de 24 anos, indicou a localização aproximada dos lugares onde deixou os corpos. Por serem pontos muito distantes entre si, a confirmação ainda está sendo investigada.

Kumar foi detido no último dia 16 suspeito de estar relacionado com o desaparecimento de uma menina. No domingo, de acordo com a polícia, ele confessou ter estuprado e matado 15 menores.

Durante o interrogatório, Kumar revelou que atraía meninos e meninas oferecendo doces ou dinheiro, os levava a lugares isolados e cometia os atos. Depois, enterrava os corpos ou os jogava em rios. Ele já havia sido detido no ano passado por assaltar uma criança, mas foi liberado. /EFE