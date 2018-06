Indianos farão réplica de templo do Camboja Os hindus indianos que não puderem peregrinar até o templo de Angkor Wat, no Camboja, ganharão uma alternativa local dentro de alguns anos. Uma réplica do lugar sagrado será erguida na cidade indiana de Bihar. O administrador do projeto, Kishore Kunal, estima que o custo será de 600 milhões de rupias - cerca de US$ 12 milhões.