Indicado para Defesa passa por sabatina Após um tenso debate, a nomeação do ex-senador republicano Chuck Hagel para o posto de secretário de Defesa foi aprovada por uma comissão do Senado por uma diferença de três votos - 14 a 11. Os republicanos, porém, planejavam criar um obstáculo para a confirmação de Hagel no plenário da Casa.