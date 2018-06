Indicador antecedente dos EUA sobe 0,8% em março

Segundo Ataman Ozyildirim, economista do Conference Board, a alta do índice de indicadores antecedentes pelo terceiro mês seguido sugere que a economia dos EUA deve se fortalecer nos próximos meses. "Depois de uma pausa no inverno, os indicadores antecedentes estão ganhando força e o crescimento da economia está acelerando. Embora a melhora tenha sido generalizada, os indicadores do mercado de trabalho e spread das taxas de juros lideraram os ganhos em março, compensando a contribuição negativa das licenças de construção", comentou em nota. (Álvaro Campos - alvaro.campos@estadao.com)