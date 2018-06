Índice de aprovação do presidente da Coreia do Sul cai O índice de aprovação do presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, caiu durante o feriado depois que as suas conversas com os líderes do governo e os partidos de oposição não conseguiram dar um desfecho para os impasses prolongados na Assembleia Nacional, informou a reportagem da agência de notícias Yonhap News.