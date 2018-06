Indignação com erros humanos em batida de navios

Quando as duas embarcações cheias de pessoas colidiram nas movimentadas águas de Hong Kong, o impacto abriu um buraco na sala de máquinas de um dos navios e fez com que ele afundasse. Passageiros tiveram dificuldades para encontrar coletas salva-vidas e dezenas afogaram-se.

Em vez de ajudar, a tripulação do outro barco, uma balsa, pareceu paralisada, afirmam testemunhas. Após parar momentaneamente próximo ao navio avariado, a balsa seguiu em frente. Especialistas avaliam que houve erro humano na tragédia. "Nós não podemos deixar de estar bravos e chocados", escreveu em editorial publicado nesta quarta-feira o jornal local South China Morning Post. "Apontar os culpados e garantir que isso não se repita" seria uma questão de "segurança, reputação e bem-estar financeiro", afirmou a publicação. As informações são da Associated Press.