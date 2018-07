Indignados, argentinos fazem panelaço contra Cristina "Vai acabar, vai acabar, esta mania de roubar!". Com este cântico - e vários outros - milhares de pessoas marcharam nesta quinta-feira à noite pelas avenidas do centro portenho, rumo à praça de Mayo, na frente da Casa Rosada, o palácio presidencial. A multidão protestou contra os crescentes escândalos de corrupção do governo da presidente Cristina Kirchner, a escalada da inflação (cuja existência a Casa Rosada nega), o aumento da criminalidade nos últimos anos e o elevado gasto do governo em publicidade oficial, entre outros.