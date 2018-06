'Indignados' protestam em 80 cidades do país Os grupos que formam o movimento dos "indignados" voltaram a tomar as praças das principais cidades espanholas ontem para continuar os protestos contra a crise econômica, os políticos e os excessos do capitalismo. Os ativistas, em sua maioria jovens mobilizados por meio de redes sociais, convocaram manifestações em 80 cidades. Em Madri, ocuparam a Puerta del Sol, no centro da capital.