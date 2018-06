Indonésia: 3 mortos em erupção vulcânica

Os barulhos da erupção, ocorrida durante a noite, podiam ser ouvidos a até 200 quilômetros de distância, informou a agência indonésia responsável por atendimento a desastres.

"A erupção soou como a explosão de milhares de bombas", disse Ratno Pramono, agricultor de 35 anos, após voltar de um centro para onde as pessoas foram levadas para verificar sua propriedade na vila de Sugihwaras, que fica a cerca de cinco quilômetros da cratera do vulcão. "Eu achei que o dia do juízo final havia chegado. Mulheres e crianças gritavam e choravam."

Cinzas e detritos caíram sobre cidades e povoados da região, dentre elas Surabaya, cuja população é de 3 milhões e é a segunda maior do país, atrás apenas da capital indonésia, Jacarta.

Um homem de 80 anos e uma mulher de 60 foram mortos na vila de Pandansari, perto da montanha, quando os telhados de suas casas, situadas a cerca de sete quilômetros do Monte Kelud, ruíram por causa do peso das cinzas e dos detritos vulcânicos, informaram autoridades locais. No mesmo povoado, um homem de 70 anos morreu na queda de uma parede enquanto aguardava o resgate.

O aeroporto internacional de Surabaya e os aeroportos de cidades como Malang, Yogyakarta, Solo, Bandung, Semarang e Cilacap foram fechados em razão da redução da visibilidade e o perigo que as cinzas representam para as turbinas dos aviões, informou o porta-voz do ministério dos Transportes, Bambang Ervan.

A empresa aérea Virgin Austrália informou que havia cancelado parte de seus voos desta sexta-feira que partiriam da Austrália em razão da erupção. Os locais afetados incluem as ilhas de Bali, na Indonésia, e de Phuket, na Tailândia.

A agência de desastres informou que tremores ainda eram registrados no vulcão ao cair da noite, mas que os cientistas não esperavam outra grande erupção, apesar de ele continuar a expelir cinzas. Todas as vilas num raio de dez quilômetros do Monte Kelud tiveram seus moradores retirados para abrigos, mas alguns já começavam a voltar para casa para iniciar a limpeza.

O Monte Kelud tem 1.731 metros de altura e está localizado no lado oriental da ilha de Java, a mais densamente povoada da Indonésia e onde moram mais de metade dos 240 milhões de habitantes do país. Estrondos provenientes do vulcão já eram ouvidos havia semanas e ele estava sob atenta observação. A montanha situa-se cerca de 600 quilômetros a leste de Jacarta. Fonte: Associated Press.