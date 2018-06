O deslizamento soterrou diversas casas no povoado de Gundaling no sábado. Hoje, equipes de resgate haviam retirado nove corpos do meio da água e da lama. Dos nove mortos, quatro eram crianças.

Gundaling situa-se 12 quilômetros ao leste do Monte Sinabung, um vulcão em atividade na província indonésia de Sumatra do Norte. Fonte: Associated Press.