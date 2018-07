Indonésia: aeroporto é fechado após erupção de vulcão

O monte Gamalama, no norte da província de Maluku, entrou em erupção no final da noite de domingo (no horário local) e forçou o fechamento de aeroporto da cidade de Ternate, disse o porta-voz do Ministério do Transporte, Bambang Ervan.

"Foi uma medida de segurança. As cinzas do vulcão podem colocar aviões em risco. Se não ocorrerem novas erupções, o aeroporto poderá ser reaberto na terça-feira", afirmou o porta-voz. A última erupção deste vulcão havia ocorrido em 2003. As informações são da Dow Jones.