Indonésia ampliará área de busca para encontrar avião da AirAsia

A Indonésia vai expandir a área de busca para encontrar o avião desaparecido da AirAsia. A decisão foi tomada depois que o segundo de dia de esforços não conseguiu apresentar resultados convincentes.

O chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate, Bambang Soelistyo, disse que, na terça-feira, as equipes de busca e salvamento devem vascular as águas ao sul da ilha de Bangka e ampliar a área de busca na parte oeste de Bornéu. O voo 8501, com 162 pessoas a bordo, desapareceu no domingo de manhã (horário local), a caminho de Cingapura. A origem do voo era a cidade indonésia de Surabaya. A avião perdeu o contato com o controle de tráfego aéreo menos de uma hora após a decolagem.