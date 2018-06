Indonésia confirma que destroços são do jato da AirAsia A Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia confirmou que os destroços encontrados em alto mar perto da ilha de Bornéu são do voo 8501 da AirAsia. A empresa aérea afirmou que as operações continuam sendo realizadas. Segundo a rede britânica de televisão BBC, pelo menos 40 corpos já foram resgatados.