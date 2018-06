Indonésia considera compreensível ausência de Obama O governo da Indonésia afirmou nesta sexta-feira que considera "plenamente compreensível" a decisão do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de não comparecer à uma reunião do grupo de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec, na sigla em inglês) nos próximos dias em função da paralisação do governo norte-americano.