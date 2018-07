Indonésia: Deslizamento de terra deixa 8 mortos

Há cinco crianças entre os oito mortos, disse Sutopo Purwo Nugroho, funcionário da agência indonésia de mitigação de desastres. Java é a principal ilha da Indonésia. Seis mortes já haviam sido confirmadas quando equipes de resgate retiraram dos escombros o corpo de um homem abraçado ao de seu filho de sete anos. Pouco depois, as buscas foram interrompidas ao cair da noite.

Somente este ano, 83 pessoas morreram em 53 deslizamentos causados pelas chuvas que costumam atingir a Indonésia nesta época do ano. As informações são da Associated Press.