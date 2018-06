Indonésia eleva alerta para vulcão no Monte Sinabung Autoridades indonésias elevaram o status de alerta para um dos vulcões mais ativos do país ao nível mais alto neste domingo, após uma série de erupções nos últimos dias. O Monte Sinabung, na Sumatra do Norte, emitiu cinzas vulcânicas de até 5 mil metros e nuvens de gás de até dois quilômetros, segundo Surono, um vulcanologista do governo, que como muitos indonésios utiliza apenas um nome.