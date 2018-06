Indonésia encontra quinta possível parte do avião da AirAsia

Equipes de busca por destroços do avião do voo 8501 da AirAsia encontraram a quinta possível parte da aeronave no mar. Segundo o chefe da equipe, Bambang Soelistyo, o objeto mede cerca de 10 metros. Ontem, quatro outras partes dos destroços foram encontradas.

Soelistyo também informou que as condições do clima são adversas na região, com fortes correntes marítimas. Dessa forma, a equipe de busca não pôde ainda utilizar um veículo operado remotamente. Navios equipados com radar, no entanto, continuam na área em busca da caixa-preta.

O Airbus A320 perdeu contato no dia 28 de dezembro de 2014, com 162 pessoas a bordo, na rota entre Surabaya, na Indonésia, para Cingapura. No sábado, o Ministério dos Transportes da Indonésia anunciou que a AirAsia não tinha permissão para voar entre Surabaya e Cingapura no último domingo. A permissão se aplicava somente à segunda, terça, quinta-feira e aos sábados. Até o momento, 31 corpos foram resgatados.

Soelistyo acrescentou neste final de semana que a área de busca por corpos foi ampliada e agora abrange 20,700 mil milhas náuticas. A área é de cerca de 160 quilômetros a sudoeste de Pangkalan Bun, na parte sudoeste de Borneo.