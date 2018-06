Indonésia: Equipes encontram destroços de avião russo

Segundo as autoridades locais, a aeronave chocou-se com a lateral de uma montanha, na Indonésia, durante um voo de demonstração. De acordo com os oficiais, não há indícios de sobreviventes. "Pelas imagens que vimos, trata-se de perda total", afirmou Daryatmo, chefe da Agência de Busca e Resgate da Indonésia.

"O avião estava fazendo seu primeiro voo e retornou ao aeroporto, mas quando decolou pela segunda vez, perdeu o contato na região de Bogor", disse Bambang Ervan, porta-voz do Ministério do Transporte.

O lugar de difícil acesso onde caiu a aeronave complicará o resgate dos corpos das vítimas, o que deverá ser feito por meio de helicópteros, cabos e redes. "As causas do acidente ainda são desconhecidas", afirmou Ervan. As informações são da Associated Press e Dow Jones.