Indonésia faz novo alerta de tsunami após 2º terremoto

Menos de três horas antes, havia ocorrido um terremoto de 8,6 graus no litoral da província de Aceh, gerando ondas com cerca de 80 centímetros de altura.

Não há relatos de danos ou vítimas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o segundo tremor ocorreu a 16 quilômetros abaixo da superfície do mar, a cerca de 615 quilômetros da capital da província, Banda Aceh.

O primeiro terremoto levou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Havaí, a emitir alertas para uma série de países asiáticos e alguns africanos.

O alerta já foi suspenso na Tailândia, Mianmar, Austrália e Malásia. As informações são da Associated Press e Dow Jones.