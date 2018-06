Indonésia informa que encontrou cauda do avião da AirAsia

A Indonésia informou nesta quarta-feira que encontrou a cauda do avião da AirAsia, desaparecido no último dia 28 de dezembro. A aeronave, que operava o voo 8501, levava 162 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e caiu no mar de Java, no oceano Pacífico.

O chefe de operações de busca e resgate, Bambang Soelistyo, confirmou que sua equipe visualizou a cauda no fundo do mar e disse que mergulhadores deverão iniciar a inspeção dos destroços. Ele se recusou a dar mais detalhes. Até o momento, 40 corpos foram encontrados.

Indenização. As famílias dos 155 passageiros que morreram a bordo do voo vão receber, cada uma, indenização de US$ 98,2 mil da companhia aérea AirAsia, informou nesta quarta-feira o executivo-chefe da empresa, Sunu Widyatmoko.

O pagamento corresponde ao montante solicitado, um dia antes, por meio de lei do governo indonésio, que convidou as seguradoras para começar a processar reivindicações antes de pronunciamentos oficiais de mortes ou da conclusão de investigação sobre o acidente.

Algumas famílias já tinha sido indenizadas com valores que chegavam a US$ 24 mil, de acordo com um documento ao qual teve acesso o The Wall Street Journal. A seguradora alemã Allianz SE disse na semana passada que uma unidade que agia como resseguradora líder para dois voos perdidos da Malaysia Airlines também é o subscritor para AirAsia.

Fonte: Dow Jones Newswires.