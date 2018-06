Indonésia irá encerrar buscas por destroços de avião da AirAsia

JACARTA - Após fuselagem do avião da AirAsia ter sido entregue a especialistas para análise nesta segunda-feira, 2, autoridades anunciaram que irão encerrar a operação de buscas pelos destroços da aeronave que caiu em dezembro.

A fuselagem do voo QZ8501 foi recuperada no fim de semana e enviada a Jacarta, capital do país, em um navio.

O voo com destino para Cingapura caiu 40 minutos após sair de Surabaya, matando 162 pessoas a bordo.

