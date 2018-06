Indonésia irá erguer muro na costa para impedir inundações na capital

A temporada de chuvas do ano passado parou Jacarta quando um rio transbordou e alagou o distrito empresarial no centro, deixando milhares de pessoas ilhadas e danos de 580 milhões de dólares.

Com 40 por cento da capital já abaixo do nível do mar, a expectativa é que a situação só piore para a cidade de 10 milhões de pessoas, já que a terra está cedendo por causa do bombeamento excessivo de água do subsolo.

Resolver o problema foi uma promessa do presidente eleito, Joko Widodo, durante seu mandato à frente do governo de Jacarta.

“Este projeto é uma necessidade”, afirmou o ministro das Finanças, Chairul Tanjung, aos repórteres após uma cerimônia de divulgação da obra.

“Se não fizermos nada, em 2050 Jacarta irá afundar devido ao rápido desmoronamento do solo e ao aumento do nível do mar”.

O muro, que foi concebido em parceria com autoridades de infraestrutura e meio-ambiente da Holanda, deve ser capaz de resistir às marés altas e à elevação dos mares pelo menos até 2030.

(Por Adriana Nina Kusuma e Gayatri Suroyo)