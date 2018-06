Indonésia: resultado oficial sai em duas semanas

O governador de Jacarta, Joko Widodo, reivindicou a vitória com base na contagem preliminar de votos, que indicava que ele obteve 52% dos votos, mas o ex-general Prabowo Subianto disse que não vai declarar a derrota antes que a tabulação dos sufrágios seja concluída, provavelmente em 22 de julho.

Os levantamentos rápidos de contagem mais conceituados mostrou que Widodo venceu por uma margem estreita, uma notícia que animou os seus partidários, que já saíram às ruas comemorando a vitória.

Por outro lado, algumas pesquisas de opinião feitas antes do pleito mostraram Subianto na liderança.

Hashim Djojohadikusumo, irmão e assessor de campanha de Subianto, questionou a exatidão das contagens rápidas em uma coletiva de imprensa na noite desta quinta-feira.

Ele denunciou que era "altamente irresponsável e provocativo" que Widodo reivindicasse a vitória menos de 90 minutos após o fechamento das urnas, sem esperar que a contagem de votos oficial.

Os levantamentos rápidos de contagem no dia da eleição são conduzidas por organizações de pesquisa privadas que têm acesso à contagem de votos em certos distritos. No entanto, alguns poderão ser financiadas por grupos afiliados com uma campanha específica.

Apesar de incerta, os mercados reagiram positivamente às indicações que Widodo seja o vencedor do pleito, com a rupia recuperando valor ante o dólar e a bolsa da Indonésia subindo 2,8%, atingindo o nível mais alto em mais de um ano. Fonte: Dow Jones Newswires.