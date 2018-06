Indonésia: Subianto alega estar na liderança

Subianto criticou o seu rival, o governador de Jacarta, Joko Widodo, por ter reivindicado a vitória logo após o encerramento da votação na última quarta-feira a partir de resultados de pesquisas de boca-de-urna realizadas por grupos privados. O ex-general disse que ambas as campanha devem esperar até que a Comissão Eleitoral anuncie os resultados consolidados, o que está previsto para ocorrer em 22 de julho.

"O outro lado declarou a vitória muito rapidamente com o objetivo de criar uma percepção de que eles ganharam, o que não foi provado pela contagem real", disse Subianto em entrevista ao Wall Street Journal.

Subianto disse que está liderando com uma margem pequena de cerca de 3% com base no monitoramento da contagem realizado por sua equipe de campanha, que alega ter informações de 60% das urnas já apuradas.

"Eu me considero o líder, mas vou esperar pelo resultado da Comissão Eleitoral", disse o ex-general. Fonte: Dow Jones Newswires.