Indonésios tentam recuperar caixas-pretas de avião russo Forças especiais da Indonésia tentavam recuperar nesta segunda-feira as caixas-pretas do avião russo Sukhoi superjet-100, que caiu na montanha Salak, um vulcão, na semana passada, provocando a morte dos 45 passageiros e tripulantes que estavam na aeronave. O avião se chocou a uma velocidade de 800 quilômetros por hora contra a montanha e agora os socorristas tentam encontrar AAS caixas em uma ravina de 500 metros de profundidade. As autoridades indonésias acreditam que o avião pode ter caído em uma área 11 quilômetros ao norte do monte Salak, um vulcão ativo.