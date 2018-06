Inércia como destino Os resultados do segundo turno das eleições na França, no domingo, confirmaram as lições do primeiro turno, realizado no dia 22: uma formidável bofetada no poder socialista do presidente François Hollande e do primeiro-ministro Manuel Valls, a consolidação do partido Frente Nacional de Marine Le Pen, e a vitória da direita republicana, isto é a União por um Movimento Popular (UMP), de nosso velho conhecido Nicolas Sarkozy, que conseguiu arrancar cerca de 30 departamentos da esquerda.