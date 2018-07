Infectado por hantavírus no Parque Yosemite recupera-se Um visitante do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, que foi infectados pelo vírus mortal que espalhou-se na região, recuperou-se da doença, afirmou o porta-voz do parque, John Quinley. Até agora nove pessoas foram infectadas e três morreram.