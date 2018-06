Perguntado sobre se o Fed, o BC norte-americano, deveria reduzir o ritmo de compras de bônus, que fazem parte de seu programa de estímulos, Bullard respondeu: "Não acho que precisamos fazer isso no curto prazo."

Atualmente, o Fed vem comprando bônus num ritmo de US$ 85 bilhões por mês. Bullard é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). As informações são da Market News International.