Inflação anual da China sobe 1,6% em outubro

O número anunciado está em linha com as projeções de economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Em setembro, a alta havia sido também de 1,6%. Excluindo os alimentos, o CPI teria registrado alta de 1,2%.

Na comparação com setembro, o CPI teve alta de 0,5%. No acumulado desde janeiro até outubro, o índice subiu 2,1% em relação ao mesmo período de 2013. (André Ítalo Rocha, com informações da Dow Jones Newswires - andre.italo@estadao.com)