Inflação na China deve acelerar para 3% em 2013 A inflação na China deve se acelerar este ano, mas o banco central do país acredita que pode manter as elevações de preços sob controle, disse o vice-governador do Banco Popular da China (PBOC), Yi Gang. Segundo Yi, o índice de preços ao consumidor deve subir cerca de 3% este ano, após uma alta de 2,6% em 2012.