Informações contraditórias apontam dois vencedores no Egito

CAIRO - Informações contraditórias apontam tanto o candidato dos militares, Ahmed Shafik, como o candidato da Irmanda Muçulmana, Mohamed Mursi, como vencedores das eleições no Egito. De acordo com a CNN, a agência de notícias semi-oficial do país Al Ahram, em árabe, aponta Mursi como vencedor, enquanto a agência em inglês anuncia a vitória de Shafik.

O Conselho Supremo das Forças Armadas do Egito criticou o anúncio não oficial do resultado das eleições no país e afirmou que atuará com "firmeza" contra qualquer ataque ao que for de interesse público. De acordo com a nota, o anúncio causou tensão nas ruas.

