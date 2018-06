Informações sobre atirador no Texas não estão claras Uma universidade comunitária da região de Houston, capital do Estado norte-americano do Texas, foi fechada nesta terça-feira em meio a relatos de que há um atirador no campus. Segundo o site do jornal Detroit Free Press, que cita a emissora KHOU-TV, pelo menos duas pessoas foram alvejadas no local, enquanto o Houston Chronicle afirma que três pessoas foram atingidas.