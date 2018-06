Inglaterra: mãe infanticida pega 17 anos de prisão Um tribunal britânico sentenciou uma "mãe amorosa e devotada" a pelo menos 17 anos de prisão, por ter espancado seu filho de sete anos à morte porque a criança não conseguiu decorar passagens do Alcorão. No mês passado, a Justiça condenou Sara Ege, natural da Índia, pelo assassinato do seu filho Yassin, de sete anos. Ela queimou o corpo da criança para destruir a prova do crime.