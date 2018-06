Insetos encontrados em cavernas do Brasil têm órgãos sexuais invertidos

Na quinta-feira, cientistas descreveram quatro espécies de insetos que vivem em cavernas extremamente secas do Brasil, alimentam-se de fezes de morcego e possuem o que os pesquisadores chamaram de "novidade evolutiva".

As fêmeas têm um órgão elaborado semelhante a um pênis, enquanto os machos têm uma cavidade parecida com uma vagina, na qual as fêmeas inserem seu órgão em sessões de acasalamento que duram de 40 a 70 horas, relataram os cientistas no periódico Current Biology.

Os pesquisadores disseram que esses atributos tornam as quatro espécies de insetos do gênero Neotrogla únicas no mundo.

"A evolução de novidades como um pênis feminino é excepcionalmente rara. É por isso que fiquei realmente surpreso de ver essa estrutura", disse o entomologista Kazunori Yoshizawa, da Universidade Hokkaido, no Japão, por e-mail.

Yoshizawa afirmou que, embora a inversão sexual tenha sido documentada em várias espécies de animais, estes insetos são os únicos exemplos nos quais o "órgão intromitente" --o órgão sexual masculino-- está invertido.

Os insetos Neotrogla são pequenos --de 2,7 a 3,7 milímetros-- e superficialmente se parecem com moscas, com nada de particularmente incomum em sua aparência, tirando as estruturas genitais.

Os cientistas chamam a estrutura semelhante a um pênis das fêmeas de ginossoma. Durante a cópula, a fêmea o insere no macho e recebe esperma. Uma vez inserido, parte do ginossoma incha e espinhos ancoram macho e fêmea juntos internamente.

Yoshizawa disse que as fêmeas Neotrogla podem segurar os machos por meio da coerção usando seus ginossomas.

"Como a força de ancoragem da fêmea é muito grande, uma resistência intensa do macho pode causar danos à sua genitália. Assim sendo, é muito provável que processos inteiros de acasalamento sejam controlados ativamente pelas fêmeas, enquanto os macho são bastante passivos", afirmou.

Um pesquisador brasileiro que estudava ecossistemas de cavernas foi o primeiro a se deparar com os insetos, e em seguida recrutou um especialista em insetos para examinar as criaturas até então desconhecidas.

Foi nesse ponto que os atributos únicos da fêmea Neotrogla foram descobertos, levando ao estudo atual.

Yoshizawa citou outros exemplos incomuns de órgãos sexuais em animais, incluindo fêmeas de cavalo marinho que usam um órgão para depositar ovos na bolsa reprodutora do macho e uma espécie de aracnídeo cujas fêmeas têm um longo tubo genital.

Pela definição de fêmea --um organismo que produz óvulos maiores que as células espermáticas produzidas por machos-- "mesmo com o órgão intromitente, as fêmeas Neotrogla ainda são fêmeas", disse Yoshizawa, mas acrescentou: "As fêmeas Neotrogla provavelmente representam as fêmeas mais 'machonas' entre os animais descobertos até hoje".