Inspetores começarão a trabalhar na Síria na terça-feira Haia, 27/09/2013 - A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, na sigla em inglês) disse que iniciará inspeção na Síria na próxima terça-feira, como parte de uma cronograma para eliminar o arsenal de armas químicas do país até meados de 2014, um passo importante para o plano dos EUA e Rússia de destruir as armas do país.