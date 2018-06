Inspetores da AIEA iniciam visita a usina no Irã

Behrouz Kamalvandi, que é porta-voz do departamento nuclear iraniano, disse à emissora que dois inspetores estão na usina de Arak, localizada a cerca de 250 quilômetros a sudoeste de Teerã.

Inspetores da AIEA, agência ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), já visitaram o local duas vezes nos últimos anos.

No mês passado, o Irã concordou com o monitoramento da ONU a suas instalações nucleares, dentre elas a de Arak, onde o projeto de instalação de um reator de plutônio foi suspenso por um acordo interino fechado com as potências mundiais.

Estados Unidos e seus aliados acreditam que o Irã tenha como objetivo o desenvolvimento de armas nucleares, algo de Teerã nega. Fonte: Associated Press.