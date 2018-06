Inspetores da ONU confirmam ataque químico na Síria Os inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU) confirmaram nesta quinta-feira que foram utilizadas armas químicas no conflito sírio. De acordo com o relatório, em 21 de agosto, as armas químicas teriam sido utilizadas nos ataques em Damasco. Além disso, elas teriam sido usadas em outras quatro cidades entre março e agosto.