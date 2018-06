Inspetores de armas químicas da ONU deixam a Síria

A equipe de 20 inspetores de armas químicas da ONU partiu neste sábado, 31, da Síria para o Líbano, de onde alguns deles embarcaram para Nova York, levando amostras de sangue e tecido humano, depoimentos de vítimas e outras evidências do uso de armas químicas na periferia da capital Damasco em ataque que deixou 1.429 mortos no dia 21 de agosto. Os inspetores visitaram durante três dias as áreas onde ocorreram esses ataques.

Eles devem se reunir imediatamente com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para lhe informar o que encontraram. Em um comunicado, a ONU indicou que a apresentação formal ao Conselho de Segurança e a outros países-membros da organização deve ocorrer somente na próxima semana. Com agências internacionais